Produção industrial no país cai em agosto, como esperado A produção da indústria brasileira caiu em agosto, como esperado, mas a atividade ficou acima do registrado no mesmo período do ano passado, informou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção das fábricas instaladas no país caiu 1,3 por cento em agosto frente a julho, mas subiu 2,0 por cento em relação ao apurado em agosto de 2007. Os dados ficaram em linha com as estimativas de economistas consultados pela Reuters, que esperavam uma queda de 1,1 por cento na comparação mensal, e alta de 2,0 por cento frente ao mesmo período de 2007. De janeiro a agosto, a produção teve crescimento de 6,0 por cento e nos últimos 12 meses até agosto, de 6,5 por cento, acrescentou o IBGE. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Renato Andrade; Edição de Vanessa Stelzer)