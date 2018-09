Produção industrial no país volta a crescer em setembro A produção da indústria brasileira voltou a crescer em setembro ante agosto, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção das fábricas instaladas no país teve um aumento mensal de 1,7 por cento e um ganho de 9,8 por cento em relação ao apurado em setembro de 2007. Os dados vieram acima do esperado. De acordo com economistas consultados pela Reuters, os avanços esperados eram de 1,5 por cento e 9,5 por cento, respectivamente. De janeiro a setembro, a produção teve crescimento de 6,5 por cento e nos últimos 12 meses de 6,8 por cento, acrescentou o IBGE. O instituto revisou a variação registrada na produção de agosto para queda de 1,2 por cento, ante queda inicialmente informada de 1,3 por cento. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Renato Andrade)