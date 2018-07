Produção industrial tem desempenho melhor que esperado em maio

Em relação a abril, a produção subiu 1,3 por cento, o quinto resultado positivo consecutivo nessa comparação. Frente a maio de 2008, houve queda de 11,3 por cento --mantendo uma sequência de sete meses de taxas negativas nesse confronto.

Pesquisa da Reuters com analistas apontava, segundo a mediana de 24 projeções, um crescimento de 0,4 por cento em maio sobre abril. Na comparação com maio de 2008, a mediana de 29 analistas mostrava retração de 12 por cento.

O IBGE revisou o dado de abril de alta de 1,1 por cento para crescimento de 1,3 por cento frente ao mês imediatamente anterior.

No acumulado do ano, a atividade industrial acumula queda para 13,9 por cento. Em 12 meses, a queda é de 5,1 por cento, no pior resultado desde o início da série histórica, em 1991.

