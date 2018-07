A Embrapa Arroz e Feijão e a Embrapa Cerrados realizam, na sexta-feira, em Santo Antônio de Goiás (GO), o dia de campo Sistemas de Produção Integrados, com ênfase em tecnologia de seleção em bovinos de corte e intensificação de sistemas agropastoris para produção de gado de corte. O evento é oportunidade de conhecer as tecnologias do Programa Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Tel. (0--62) 3533-2110.