Produção no pré-sal cresce 25,6% em novembro e bate recorde--ANP A produção de petróleo e gás natural no pré-sal bateu novo recorde, com crescimento de 25,6 por cento em novembro em relação a outubro, somando 272 mil barris de óleo equivalente por dia, informou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) nesta quinta-feira.