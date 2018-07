Produquímica amplia unidade de Suzano A Produquímica, empresa de micronutrientes vegetal e animal, inaugura na terça-feira uma unidade Profeed (marca de premixes minerais do grupo) em Suzano (SP). A nova unidade terá capacidade para fabricar 40 mil toneladas por ano. Segundo o gerente da divisão de Nutrição Animal, Rodrigo Balieiro, a meta agora é ingressar no mercado internacional, "devido ao alto valor agregado dos produtos". A divisão de nutrição animal do grupo fatura em torno de R$ 70 milhões por ano.