Produtividade menor deve afetar safra de soja 10/11 do Paraná

A redução, apesar de um aumento na área plantada de 3 por cento ante 09/10, para um recorde de 4,5 milhões de hectares, deverá ocorrer por conta de uma menor produtividade esperada, segundo o Deral.

Em 09/10, com chuvas abundantes em meio à ocorrência do fenômeno El Niño, o Paraná obteve uma produtividade recorde de 3.179 quilos por hectare de soja. Mas para 10/11 o rendimento agrícola esperado é de 3.051 kg/ha.

"Fazemos a previsão da produtividade em cima de uma média histórica de cinco anos, e ainda este ano tem o La Niña...", declarou a agrônoma do Deral Margorete Demarchi, após evento para a divulgação da primeira estimativa de intenção de plantio no Estado para 10/11.

Com o La Niña em vigor, os Estados do Sul tendem a receber menos chuvas do que o ideal.

Entretanto, a agrônoma destaca que uma produtividade acima de 3 mil kg por hectare no Estado é um volume superior a recordes recentes.

O Paraná, o segundo produtor de soja do Brasil atrás de Mato Grosso, deve intensificar os trabalhos de plantio da nova safra apenas em outubro.

Já o Mato Grosso, que tradicionalmente começa o plantio poucas semanas antes, prevê área praticamente estável ante a temporada passada, estimada em 6,2 milhões de hectares, segundo informe recente do Imea (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária).

MILHO

A safra de milho verão do Paraná foi estimada pelo Deral em 5,5 milhões de toneladas, contra 6,84 milhões de toneladas em 09/10, queda acentuada que deverá ocorrer em função de uma redução na área semeada de 15 por cento, para 762 mil hectares.

Cerca de 120 mil hectares que foram semeados com milho na safra passada deverão passar a ser cultivados com soja em 10/11.

A área total a ser semeada com milho no verão é pouco mais da metade do que foi plantado em 2008/09, quando o Estado, o maior produtor de milho no verão, semeou 1,27 milhão de hectares.

Na safra 09/10, o plantio 900 mil hectares de milho no Estado já havia sido o menor desde meados da década de 70, quando o Deral começou a realizar estimativas.

Mas a safra 09/10 teve uma produtividade recorde de 7.600 kg por hectare, o que ajudou a amenizar os efeitos da redução de área.

A área plantada em 10/11 deverá cair mais por vários fatores, segundo o Deral: a soja tem maior liquidez na hora da comercialização, o milho tem custos mais elevados que a soja e é uma cultura mais suscetível a problemas climáticos. Além disso, o produtor pode deixar para plantar o cereal na safra de inverno, o que não acontece com a oleaginosa.

"Se faltar chuva na época da floração do milho é perda irreversível", disse Margorete, ressaltando que os produtores estão levando a sério os potenciais efeitos do La Niña.

TRIGO

O Deral ainda estimou a produção de trigo em 2010 em 3,12 milhões de toneladas, contra 3,07 milhões de toneladas na previsão do mês passado.

Cerca de 9 por cento da área de trigo já foi colhida, e o Estado espera ter uma produção melhor do que a verificada na temporada passada (2,6 milhões de toneladas), quando chuvas em excesso afetaram as lavouras.

Nesta temporada, a falta de chuvas no entanto é uma preocupação em algumas áreas, onde não chove há cerca de um mês, segundo o Deral. Mas essa estiagem ainda não foi capaz de alterar a previsão de safra por enquanto.

(Reportagem de Roberto Samora)