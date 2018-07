Produto é consumido até em dia frio

Faça chuva ou sol, todos os dias o taxista Wilson Maldonado, de 49 anos, reserva 20 minutos de sua tarde e para na Frutaria Paulista, no bairro de Higienópolis, na região central. De acordo com a gerência do estabelecimento, no verão são vendidas mais de 200 tigelas de açaí por dia. No inverno, porém, o consumo cai pela metade ? mas há os que resistam ao frio, como Maldonado.

"Até coloquei a blusa para comer, porque já estava com frio e esse gelado do açaí dá mais frio ainda", conta. Ele repete o ritual há cerca de um ano e meio, sempre com granola e frutas.

"Experimentei mais por curiosidade. Já tinha ouvido falar, mas não achava um lugar confiável e limpo", lembra. O costume, segundo ele, surgiu da sensação de energia e vitalidade que o fruto proporciona. "Tenho muito mais disposição."

A professora universitária aposentada Maria Stella, de 75 anos, também gosta de açaí porque acha o fruto saudável. Mas ela, que se acostumou com o produto em viagens feitas ao Pará, acha que há diferença no sabor do açaí vendido em São Paulo.

"Não tem nada a ver com o que eu comi lá. Só a cor é parecida", afirma. "Tomo açaí de vez em quando, sempre procurando o gosto que senti em Belém", conta ela, que se preocupa com a procedência do produto.