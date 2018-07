Produto é mais caro por causa do custo da semente Para compensar o custo maior da semente importada, as alfaces de Yano devem ser 30% mais caras. "Estou testando esta safra entre feirantes com clientela diferenciada." Ele quer fornecer também para supermercados, onde variedades mínis podem ser vendidas em bandejas, e restaurantes. Yano diz que o consumidor brasileiro associa folha escura à folha dura, mas há variedades de alface roxa com folhas macias. "Chefs também resistem à cor escura, que pode "esconder" eventuais defeitos da folha." / F.Y.