Produto saiu do cardápio há 3 anos

Foi uma doença crônica descontrolada, a diabete, que levou a artista plástica Elisete Ambar, de 60 anos, a cortar o leite, há três anos, sob orientação da nutricionista Denise Madi Carreiro.

"Diminuí as doses de insulina depois disso", diz Elisete, que faz suplementação de cálcio por meio de fórmulas manipuladas. O marido e o filho de Elisete também tiraram o leite do cardápio.

Formada pela Universidade de São Paulo (USP), Denise tornou-se nos últimos anos uma aguerrida defensora das restrições ao produto em eventos e publicações sobre saúde. "Não tiro o leite de ninguém. Trabalho o consumo com equilíbrio", diz. "Os derivados de leite são altamente consumidos no café da manhã, no lanche. Tem leite onde não se imagina, até no salame, porque é um insumo barato. A mãe dá iogurte de morango achando que está dando morango para o filho."

Ela diz acreditar que, além de alergias imediatas, o produto estaria por trás de outras doenças crônicas, como as respiratórias, e explicaria até alguns casos de ansiedade e depressão - relações que ainda carecem de comprovação científica, segundo outros especialistas. "A resistência à lactose não é o principal problema." A preocupação com o leite surgiu após uma consulta com um homeopata por causa da bronquite do filho, relata a nutricionista.