Produtor da banda Calypso morre em acidente de avião O produtor da banda Calypso, Gilberto Silva, foi um dos mortos no acidente com um avião bimotor que caiu hoje no bairro de San Martin, zona oeste do Recife. Estavam a bordo da aeronave dez pessoas. Além de Silva, o piloto, cuja identidade ainda não foi revelada, também morreu. Os demais ocupantes da aeronave foram encaminhados a hospitais da cidade. Entre os feridos foram confirmados os nomes do co-piloto Bruno Carvalho Carneiro, de 29 anos; Helena Lúcia Ferreira, 40 anos; Luiz Augusto Nóbrega, 53 anos - um dos donos da casa de espetáculo Chevrolet Hall, no Recife -; e Eduardo Henrique Rocha do Ó, 35 anos, um dos donos de uma clínica de exames de imagem da capital pernambucana. O avião, que vinha de Teresina, no Piauí, para Recife, pertence a Chimbinha, compositor e guitarrista do grupo musical, que não estava a bordo. A banda Calypso realizou um show na capital piauiense no sábado. De lá, os integrantes do grupo seguiram de ônibus para Fortaleza, onde foram avisados do acidente que vitimou o produtor da banda, de 46 anos.