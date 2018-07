Produtor de milho recupera perdas

Após uma semana de chuva com recuperação parcial no nível de água no solo, a umidade voltou a cair em todo o Estado de São Paulo e atualmente está entre 50% e 80% da capacidade máxima de armazenamento. Estes níveis refletem a boa distribuição das chuvas neste ano. A taxa de evapotranspiração ficou entre 1,5 e 2 milímetros por dia, com valores acima dessa marca apenas em Ilha Solteira e Votuporanga, onde o armazenamento hídrico já está abaixo de 50%. Nesses locais, a deficiência hídrica acumulada na semana chegou aos 8 milímetros, reduzindo a taxa de crescimento das pastagens. Apesar da queda na umidade, a condição hídrica dos solos continua favorecendo as lavouras de milho safrinha de todo o Estado, com perspectivas de bons níveis de produtividade neste ano. A colheita já começou nas áreas semeadas precocemente e a expectativa dos produtores é a de que os preços subam ainda mais e permitam a recuperação das perdas de safras anteriores. A redução na chuva tem favorecido a colheita da laranja de Matão, Bebedouro e Araraquara, aumentando o volume de fruta ofertado nas indústrias e provocando a conseqüente queda nos preços. Para os produtores de tangerina poncã de Getulina e Marília, contudo, a temperatura amena vem mantendo baixo o consumo de fruta in natura, o que também tem resultado em queda nos preços. BOA PRODUTIVIDADE Nos cafezais de Franca, Garça e Espírito Santo do Pinhal a colheita ganhou ritmo durante a semana, favorecida pela redução na chuva e pela queda na umidade do ar. Este ano a colheita está atrasada em relação à condição normalmente observada em São Paulo, por causa da chuva. Apesar do atraso, a qualidade do grão e o nível de produtividade dos cafezais é boa nesta safra. O clima também favorece a colheita, o transporte e a reforma nos canaviais de todo o Estado. Além disso, a ausência de chuva favorece a maturação da cana e aumenta a concentração de sacarose, melhorando o rendimento industrial do produto. A temperatura amena favoreceu a produção de hortaliças e legumes em Mogi das Cruzes e Piedade. Com isso, os produtores podem recuperar-se das perdas causadas pelas chuvas intensas neste outono. O tempo também é bom para a colheita do morango em Valinhos, Atibaia e Jarinu; da mandioca em Engenheiro Coelho e do tomate em Sumaré, Paranapuã e Campinas. *Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br