Produtor deve ficar atento às doenças foliares

Mantendo a tendência iniciada em janeiro, a semana foi marcada por chuva constante na maior parte do Estado de São Paulo. O armazenamento hídrico do solo continua próximo da capacidade máxima de retenção, assegurando o suprimento hídrico para os canaviais. A nebulosidade intensa, contudo, faz com que a taxa de crescimento da cana-de-açúcar fique abaixo do potencial. A boa regularidade da chuva favorece ainda as pastagens, garantindo o desenvolvimento das gramíneas e a engorda do gado. As lavouras de milho e soja do Pontal do Paranapanema, do sul e do norte do Estado encontram condições favoráveis. Como a chuva também chegou às lavouras das demais regiões produtoras do Brasil e da Argentina, o preço dos grãos começa a baixar. A umidade elevada favorece, porém, a propagação de doenças nas lavouras de soja nesta safra. Já foram identificados seis focos da ferrugem asiática no Estado, em Guaíra, Ituverava, Miguelópolis e Jeriquara. Todos foram diagnosticados a partir de janeiro, após a elevação da umidade e do molhamento foliar. O tempo úmido exige monitoramento constante e controle fitossanitário nos cafezais de Garça, São José do Rio Pardo e Franca; nas parreiras de Jales, Fernandópolis, Campinas, Vinhedo e São Carlos, e da banana em Juquiá, Registro, Miracatu e Cajati. O excesso de umidade dificulta a semeadura do milho safrinha, mas beneficia as áreas já semeadas. Em São Paulo, a semeadura da cultura já é recomendada pelo Zoneamento Agrícola do Brasil e deve ser concluída até o início de março para evitar perdas por seca no florescimento ou geada no fim do ciclo. Comercialização A chuva em excesso dificulta o escoamento da produção pelas estradas e atrasa a colheita do milho precoce de Presidente Prudente, Itapetininga e Capão Bonito; da macadâmia em Santa Rita do Passa Quatro e São Sebastião da Grama; do figo em Valinhos e Campinas; do abacate em Jardinópolis; da manga em Monte Alto e do pêssego em Avaré. Os pomares de goiaba de Taquaritinga estão prontos para a colheita, mas boa parte dos produtores não conseguiu comercializar a fruta, com risco de perda total da produção. *Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br