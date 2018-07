Produtor devia receber mais

Explicando: uma nascente nunca secava; a outra era intermitente. Agora, com mais uma área reflorestada, a "meia" nascente passou a ser uma e, além desta e da outra, o sítio ganhou mais duas. O reflorestamento permitiu também que toda a terra carregada pela enxurrada e vinda de uma estrada municipal mal conservada parasse de assorear o rio que corre na propriedade e faz parte do sistema de abastecimento do município de Amparo.

Veja também:

Preservar começa a dar retorno

Lavoura e cachoeira no sítio

"Todos esses benefícios, principalmente em relação à produção e conservação de água, deveriam ser muito bem pagos", diz Diniz. Ele acredita que a iniciativa oficial de pagar o agricultor por serviços ambientais é válida, porém o valor, entre R$ 75 e R$ 125 por hectare, é pouco em relação ao benefício proporcionado a toda a comunidade.

Diniz prova com números o que está dizendo. Conforme tese defendida pelo engenheiro agrícola da Unicamp Feni Dalano Roosevelt Agostinho, intitulada Uso de Análise Emergética e Sistema de Informações Geográficas no Estudo de Pequenas Propriedades Agrícolas, o sítio de Diniz poderia estar recebendo pelo menos R$ 15.870 por ano por produzir água, em vez de R$ 742/ano, de acordo com o cálculo oficial que prevê R$ 0,01 por metro cúbico para as bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, tomando por base a Lei Federal 9.984/2000. Esta lei abre a possibilidade de cobrança de água nas bacias dos rios federais. O Sítio Duas Cachoeiras produz 74,2 milhões de litros de água por ano (calculados na tese de Roosevelt Agostinho).

E não é só a produção de água que conta, mas todos os benefícios ambientais decorrentes da preservação, como não-assoreamento de rios e melhoria do sistema de abastecimento de água de áreas urbanas. "De acordo com a metodologia emergética, o valor a ser recebido pelo sítio seria 22 vezes maior", diz a tese de Agostinho. Diniz questiona também o pagamento pelo uso da água que está prestes a ser adotado para os produtores. "Eu deveria, assim como todos os produtores conservacionistas, ser recompensado por produzir água, e não pagar por ela."