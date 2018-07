Produtor já colheu uma fruta com 1,26 quilo de peso O fruticultor Luiz Takafuji, de Ibiúna, tem 4.500 pés de dekopon em 7 hectares e antecipa parte da colheita. "O pomar é grande e não posso concentrar a colheita na mesma época." Ele é um dos pioneiros no plantio e agora se adapta às novas regras para a dekopon. A colheita é toda manual e os funcionários usam tesouras especiais, com a ponta em curva, para retirar a fruta do pé sem arrancar o pedúnculo, evitando danos aos frutos.