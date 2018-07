Produtor reclama de falta de crédito

Às vésperas do início do plantio da safra 2008/2009 o agricultor vive um dilema. De um lado, a ampliação do prazo até 14 de novembro para os produtores renegociarem suas dívidas foi bem recebida pelo setor, porque afasta o fantasma da inadimplência. Mas a renegociação aumenta o grau de risco perante os bancos, que, em vários casos, dizem os produtores, restringem o crédito. A dívida total do setor rural é calculada em R$ 87,5 bilhões, referentes a 2,8 milhões de contratos. Só o Banco do Brasil tem 685 mil contratos que podem ser renegociados. Conforme o diretor de Agronegócios do BB, José Carlos Vaz, até 26 de setembro 205 mil foram quitados, com pagamento total da parcela de 2008, e a maior parte, 300 mil, renegociada. Veja também: Pagar parte da dívida já está difícil Professor recomenda renegociar Parcelas Para aderir à renegociação, o produtor precisa fazer o pedido formal no banco em que fez o contrato. Se estiver em situação regular, poderá pagar 40% do valor da parcela de 2008 e renegociar o restante em parcelas com vencimento após o fim do prazo do contrato inicial. Mesmo podendo pagar só 40%, muitos produtores que renegociaram estão com dificuldade para cumprir o acordo. "Se eu pagar os 40% não vou ter capital de giro até a colheita", diz Roger Augusto Rodrigues, que planta 2.100 hectares de soja em Diamantino (MT). Ele renegociou a dívida e, embora os pagamentos estejam em dia, desde 2006 ele não consegue obter novos financiamentos no BB. Para financiar o plantio este ano, Rodrigues recorreu a uma empresa privada. "Semente, adubo e defensivos estão comprados, mas não vou pagar os 40% da parcela de 2008 porque tenho de pagar despesas como diesel, funcionário e maquinário." Situação semelhante vive Ricardo Tomczyk, que planta 5.500 hectares de soja em São José do Rio Claro (MT) e Sonora (MS). Ele renegociou, mas não tem como pagar os 40% da parcela de 2008 até o dia 15. "Pedi prorrogação", diz. O produtor também precisa de recursos para pagar os custos da safra. "Prefiro gastar no plantio." Levantamento da Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso (Aprosoja) constatou que o sojicultor deve em média R$ 2 mil por hectare. Hoje, o custo de produção da lavoura é de R$ 1.540/hectare - ou 54% a mais do que na safra passada - e o rendimento é de R$ 1.400/hectare, para uma produtividade de 50 sacas por hectare. "Sem cobrir custos, como o produtor vai pagar a dívida?", questiona o presidente da Aprosoja, Glauber Silveira. Sem recursos Silveira diz que o maior problema não é a renegociação, mas a falta de recurso para o plantio. Só Mato Grosso, maior produtor de soja, precisaria este ano de R$ 8,3 bilhões para a safra 2008/2009. As tradings, as maiores credoras dos grandes produtores, reduziram a oferta de crédito nesta safra porque não estão conseguindo captar recursos no mercado externo, devido à crise norte-americana. Segundo Silveira, em 2007 as tradings emprestaram 53% do que o produtor precisava para custear a safra. "Este ano devem reduzir para 34%." A falta de crédito refletiu diretamente na compra dos insumos. Até agora, dos 3,3 milhões de toneladas de fertilizantes que MT precisa para cultivar a área plantada com soja, foram vendidos apenas 2,6 milhões. "Ou o produtor reduz a área ou a tecnologia. Ambas as situações comprometem a safra." Para o presidente da Comissão de Crédito e Seguro da CNA, Carlos Sperotto, a dívida agrícola não foi analisada da forma correta. "O Centro-Oeste tinha que ser considerado separadamente. Não foi e, por isso, produtores de todos os portes estão sem acesso ao crédito." R$ 2 mil por hectare é a dívida do produtor de soja em Mato Grosso, que deve ter rentabilidade de R$ 1.400/ha R$ 1.540 por hectare é o custo de produção da soja em Mato Grosso, 54% a mais que na safra anterior 505 mil operações foram renegociadas até 26/9 no BB. O total da dívida rural é de R$ 87,5 bilhões