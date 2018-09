'Produtor só reduz adubação quando preço está alto' Ainda que adotem práticas como o reúso da água residuária e das cascas do café na adubação, ou mesmo a utilização de adubos líquidos (que penetram com mais facilidade no solo), cafeicultores creem ser difícil fazer redução drástica da utilização do nitrogênio. "Cortar o nitrogênio é deixar de produzir", diz o presidente da Ipanema Coffees, Washington Rodrigues. O mesmo pensa o cafeicultor Pedro Carnieri, de Venda Nova do Imigrante (ES). "O produtor de um modo geral só diminui o uso do fertilizante quando o preço está alto. Do contrário, ele busca aumentar a produção e os ganhos", diz. Ambos argumentam que, comparadas com outras culturas, como as de grãos, as emissões do café não são tão grandes.