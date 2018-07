Produtor vê questão ambiental limitando safra de soja em 2009/10 Apesar de a indústria estar com uma visão otimista para o plantio de soja na próxima temporada (2009/10), o produtor avalia que as questões ambientais são atualmente limitadoras para a safra no Brasil, de acordo com informações divulgadas em seminário nesta quarta-feira em São Paulo.