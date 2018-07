Produtora e diretora de TV morre atropelada no Rio A diretora de TV Gisela Matta, de 36 anos, morreu na segunda-feira (1), um dia após ser atropelada por um ônibus enquanto trafegava de bicicleta pelo Leblon, na zona sul do Rio. O motorista do ônibus contou à polícia que seguia pela rua General San Martin e ouviu um barulho quando virou à direita para entrar na rua Bartolomeu Mitre. Parou o veículo, desceu e encontrou a ciclista caída. Ele prestou socorro e a vítima foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul), onde morreu.