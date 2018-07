Produtora realiza documentário sobre tucano

Uma equipe de uma produtora do Rio de Janeiro está colhendo imagens do dia a dia do governador José Serra para um documentário sobre ele. Os produtores já pegaram depoimentos de pessoas próximas a Serra e, desde o ano passado, acompanham o governador em algumas agendas públicas.

A produtora chama-se Matizar e foi criada em 2003 por Guilherme Cezar Coelho, filho do ex-deputado tucano Ronaldo Cezar Coelho. O assunto tem sido tratado com discrição dentro do governo, que chegou a afirmar que a equipe estava fazendo um trabalho para a Secretaria de Estado da Saúde.

Embora os produtores tenham começado o trabalho de filmagem no fim do ano passado, as gravações ficaram mais frequentes nesta semana. Anteontem, Guilherme, que acompanha pessoalmente o trabalho, e sua equipe estiveram em Tremembé, interior paulista, para registrar a inauguração de uma estação de tratamento de esgoto. Pela manhã, acompanharam Serra no lançamento da campanha de vacinação contra a gripe suína na capital, de onde foram embora dentro do carro do governador.

Ontem, estiveram em Santos para o anúncio da obra de uma ponte que ligará o município ao Guarujá. O Estado indagou a integrantes da equipe, cujos perfis aparecem no site da produtora, o que estavam filmando no local. Os produtores chegaram a responder que estavam colhendo "imagens de arquivo" para a Secretaria da Saúde.

A equipe usa um microfone para captar som de quem está distante. Além disso, tem livre acesso ao palco onde ocorrem as cerimônias, algo restrito à equipe contratada pelo governo estadual para filmagem institucional dos compromissos do governador. As gravações para o documentário não estão limitadas à agenda pública de Serra, que também foi filmado em seu gabinete no Palácio dos Bandeirantes.

Em 2002, uma equipe do cineasta João Moreira Salles acompanhou o dia a dia da campanha presidencial do então candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. O resultado virou um documentário chamado Entreatos.

