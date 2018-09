Produtores colhem boa safra de uva

Áreas de instabilidade persistiram pela segunda semana consecutiva no Estado e houve grande volume acumulado de chuvas. Volumes acima dos 100 milímetros foram registrados em Barretos, Ilha Solteira, Ribeirão Preto e São José do Rio Pardo. Em Jaboticabal, o total acumulado na primeira quinzena de março é duas vezes maior do que a média do mês.

O solo continua em nível de saturação na maioria das localidades, à exceção de Sorocaba, Presidente Prudente, Jaú, Itapeva, Iguape e Campinas. As temperaturas se mantiveram mais baixas, com médias oscilando entre 20 e 24 graus.

As chuvas beneficiam o desenvolvimento dos cafezais de Garça, Franca e São Sebastião da Grama, mas dificultam os tratos culturais e o controle de pragas e doenças. De forma geral, o clima foi favorável e os cafeicultores estão animados com a safra que começa a ser colhida em maio.

Começou a colheita da safra temporã da uva niágara em Indaiatuba e Louveira e a produtividade deve ser boa. As chuvas regulares e as altas temperaturas favoreceram a concentração de açúcar durante o desenvolvimento dos frutos. Em Jales, os viticultores aproveitam os intervalos de sol para intensificar os trabalhos de poda da safra que vai ser colhida em agosto e setembro.

Em Itapeva e Sumaré, as excessivas chuvas em janeiro e fevereiro prejudicaram a safra do tomate. O clima úmido favorece o ataque de pragas e doenças, o que eleva o custo de produção por causa do maior número de pulverizações.

Nos canaviais de Ribeirão Preto, Jaboticabal, Araçatuba e São José do Rio Preto, as chuvas beneficiam as lavouras que estão em fase de desenvolvimento vegetativo. A falta de luminosidade, porém, reduz a fotossíntese e o acúmulo de sacarose nas plantas em fase de maturação.

Plantio direto. Em Monte Alegre do Sul, as chuvas fortes e em grande volume favorecem a proliferação de pragas e doenças nos canteiros de morango e provocam erosão em áreas sem sistematização adequada. O plantio direto na palha minimiza os danos.

O solo encharcado dificultou o plantio da batata em Vargem Grande do Sul. Em Mogi das Cruzes, as chuvas dificultam a colheita do caqui e reduzem a qualidade dos frutos colhidos. Em Monte Alegre do Sul e Itápolis, as chuvas tornam problemática a colheita da goiaba. Em Monte Alto e Taquaritinga, os produtores de manga estão colhendo os últimos frutos.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE

