Produtores colhem ótima safra de uva

Uma semana de tempo estável, com sol, no Estado. Depois das chuvas da semana passada, a umidade do solo voltou a diminuir. Em Barretos, Ilha Solteira, São José do Rio Pardo e Votuporanga, o total de água disponível no solo é inferior a 10% do total. Nesses municípios, a estiagem começou na segunda quinzena de abril quando as chuvas se tornaram escassas no oeste e norte paulista.

Municípios como Campinas, Iguape, Itapeva, Sorocaba e Piracicaba, que receberam bom volume de chuva com a frente fria da semana anterior, estão com um total de água disponível acima dos 60%.

As temperaturas se mantiveram em elevação, variando entre as mínimas médias de 14,9 graus e máximas de 28,2 graus, chegando aos 32,9 graus em Barretos e a 32,8 graus em Votuporanga, municípios aonde a evapotranspiração potencial chegou a 2,5 milímetros por dia.

A chuva dos últimos dias favoreceu os pomares de laranja de Itapetininga, Botucatu e Avaré, melhorando a qualidade e o aumento do calibre das laranjas de meia-estação e tardias. Na safra passada, os laranjais produziram mais, entretanto, com a menor quantidade de frutos nesta safra, os preços por caixa são maiores e podem superar de quatro a cinco vezes o preço as safra anterior.

O clima favorece os tratos culturais e a poda dos parreirais para a safra da uva que vai ser colhida em dezembro. Por outro lado, quem controlou a poda e está colhendo uva agora, aproveita o clima mais seco para colher frutos com ótima qualidade e ótimos preços.

Várias floradas. Segue a colheita do tomate em Marília. Há maior quantidade de frutos de boa qualidade disponível no mercado e os preços diminuíram. Entretanto, como clima mais seco e menor proliferação de pragas e doenças, o custo da produção também foi menor.

Mais da metade da safra de café já foi colhida e os preços estão em alta. Houve chuvas frequentes no segundo semestre do ano passado e houve várias floradas, produzindo cafés com amadurecimento desigual. Como resultado há uma menor quantidade de frutos uniformes, de boa qualidade, o que eleva o preço do produto.

O clima seco favorece a colheita, o transporte e a durabilidade da batata de Vargem Grande do Sul e do morango em Atibaia e Monte Alegre do Sul.

O algodão está sendo colhido. Com o aumento da demanda os preços estão em alta e pode haver um aumento da área plantada para a próxima safra.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR

Morango e festa

Com produção de 480 mil caixas da fruta em 2009, Atibaia recebe, em setembro, a 30ª edição de sua festa do morango.