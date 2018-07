Produtores de trigo da Argentina sinalizam outra safra incerta

Em meio a discussões de uma proposta para implementar uma classificação por qualidade do trigo argentino, eles disseram que o comércio do produto neste ano continuará cheio de incertezas, em função das políticas para o setor do governo argentino, que tributa as exportações do grão em 28 por cento e ainda impõe limites para as vendas externas. O objetivo é garantir o abastecimento interno.

"Temos que lembrar que já produzimos 16 milhões de toneladas de trigo, e depois das intervenções (do governo), a produção caiu para 7 milhões de toneladas", afirmou Ignacio Azcueta, vice-presidente da Carbap, a confederação das associações rurais de Buenos Aires e La Pampa, regiões que respondem pela maior parte do trigo do país.

Segundo ele, plantar trigo na Argentina atualmente é "perder dinheiro", e a produção argentina não deverá crescer como apontou o USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) em sua estimativa de julho, para 12 milhões de toneladas em 2010/11, ante 9,6 milhões de toneladas em 2009/10.

Integrantes da Associação Argentina Pro Trigo, outra entidade presente na reunião em São Paulo, estimaram a próxima safra (2010/11) entre 9 e 10 milhões de toneladas, contra estimativas do mercado que vão até 14 milhões de toneladas.

Uma parte do trigo da próxima safra ainda precisa ser semeado no país vizinho. Mas caso se confirme a expectativa dos agricultores argentinos, o Brasil poderá ter que recorrer novamente a fornecedores alternativos na nova safra, Uruguai e Paraguai, como vem fazendo diante da escassez na Argentina nos últimos anos, ou mesmo no hemisfério norte, pagando tarifas.

O Brasil costuma importar cerca de metade de sua demanda de trigo, estimada em pouco mais de 10 milhões de toneladas por ano, sendo que da Argentina vieram 60 por cento das importações em 2009, segundo o Ministério da Agricultura.

"Temos ainda de terminar a semeadura. Mas o que posso dizer é que nas zonas trigueiras os agricultores buscam tudo (qualquer alternativa de cultura) antes de pensar em plantar o trigo", declarou a jornalistas Mariano Otamendi, integrante da associação Pro Trigo e também da Carbap.

Segundo Otamendi, o produtor não tem se entusiasmado com o cereal. "Ele não vai semear de olhos vendados", declarou, referindo-se aos temores sobre os efeitos para o mercado de eventuais suspensões nas exportações adotadas pelo governo argentino.

Apesar das previsões pessimistas dos produtores, o gerente de abastecimento de trigo do J.Macêdo, um dos maiores grupos de moagem do Brasil, Irineu Pedrollo, afirmou que tem ouvido estimativas maiores para a safra argentina, que variam de 11 a 14 milhões de toneladas.

Mas ele concordou que o abastecimento, em função das políticas do governo argentino, continua ser algo preocupante.

"Na verdade, a grande dificuldade é a incerteza, os volumes acabam sendo liberados (para exportação), mas de forma imprevisível", disse.