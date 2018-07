Produtores expõem na feira da Água Branca Produtores familiares ligados à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) vão participar, sempre no primeiro fim de semana de cada mês, da tradicional feira do Parque da Água Branca, na capital paulista. A iniciativa é fruto de parceria entre a Fundação Itesp e a Associação Amigos do Parque. Estarão à venda doces e artesanato feito com fibra de bananeira. Tel. (0--11) 3293-3404.