Produtores querem convidar Serra a comer carne suína Os produtores de suínos de São Paulo pretendem convidar o governador do Estado, José Serra, para um evento onde seja servido carne de porco como prato principal. O objetivo é tentar ratificar a segurança do produto, depois que passou a ser veiculado na internet, no portal de vídeos "YouTube", trechos de uma declaração em que ele afirma que gripe suína é transmitida "dos porquinhos para as pessoas só quando eles espirram ou quando a pessoa chega perto do nariz do porco". Serra fez a afirmação no dia 27 de abril, na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).