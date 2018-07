Produtores rurais bloqueiam BR-158, no RS Cerca de 50 produtores rurais interromperam o tráfego de veículos na rodovia BR-158, na região de Santana do Livramento (RS) na manhã de hoje. Os manifestantes estacionaram caminhonetes e tratores na via, na altura do km 507, e reivindicam, conforme informações preliminares, melhorias em estradas municipais da região.