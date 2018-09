Produtos doados terão isenção de ICMS em Alagoas A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) de Alagoas vai isentar de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) as mercadorias doadas para as vítimas das enchentes dos últimos dias no Estado. A instrução normativa foi publicada ontem no Diário Oficial. A regulamentação vale para as saídas internas de mercadoria no Estado. O objetivo da medida é aumentar as doações.