Professor acusado de agredir aluno é afastado

SOROCABA - Um professor está sendo acusado de agredir fisicamente um aluno da 7ª série do ensino fundamental na Escola Estadual Ezequiel Machado do Nascimento, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

O garoto, de 13 anos, teria saído da sala de aula para pegar uma borracha que caiu da carteira e rolou para o corredor. O professor que passava pelo local chamou a atenção do estudante e, na sequência, o agrediu com um soco no peito. O docente agarrou o menino pela camisa e o arrastou até o pátio, chamando-o de "demente". Funcionários da escola intervieram para que o professor soltasse o aluno.

Ao tomar conhecimento da agressão, ocorrida na última sexta-feira, a mãe do garoto procurou uma delegacia da Polícia Civil e registrou a ocorrência. Segundo ela, dirigentes da escola informaram que o professor já tinha antecedentes de comportamento inadequado na escola. A Diretoria Regional de Ensino informou que o docente foi afastado temporariamente. Ele ainda recebeu a recomendação para buscar auxílio médico. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou ter sido aberta uma apuração preliminar. Se confirmada a agressão, será iniciado um processo disciplinar que pode resultar na demissão do professor.