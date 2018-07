Professor ameaçado por aluna no DF será indenizado Um professor ameaçado por uma aluna na faculdade Unieuro de Águas Claras, no Distrito Federal, vai receber R$ 5 mil de indenização por danos morais. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF), a estudante do curso de Direito xingou o professor e disse que bateria nele fora da sala de aula, após ter sido pega colando na prova final com duas colegas de classe. O professor não respondeu à agressão da aluna. A universitária afirmou que o professor a teria agredido, mas testemunhas desmentiram.