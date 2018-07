Professor ameaçou dar voz de prisão a aluna em SP

A estudante, que cursa o quinto semestre, questionou o professor responsável pela matéria de Direito Penal III, pois alegou ter dificuldade nas aulas por causa da metodologia adota pelo professor. Segundo nota divulgada pelo Centro Acadêmico, o docente "ficou transtornado" e afirmou que a aluna não tinha capacidade para avaliar sua aula, alegando que leciona há 20 anos e que era Promotor de Justiça.

Logo depois, a aluna teria seguido em direção à sala do Coordenador do Curso, mas o professor impediu seu ingresso, afirmando que ela estava lhe faltando com o respeito. A jovem retrucou que quem estava faltando com o respeito era o professor. Ele, então, teria afirmado que, como Promotor de Justiça, poderia chamar a polícia e dar voz de prisão.

Segundo o Mackenzie, os fatos estão sendo apurados para que as providências cabíveis sejam tomadas. O Centro Acadêmico João Mendes Júnior quer um pedido formal de desculpas por parte do professor.