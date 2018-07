Professor baiano é acusado de abusar de alunas

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Silva - que é servidor concursado, casado e pai de uma menina de 5 anos - confessou ter estuprado quatro alunas e abusado de outras cinco. Uma das estudantes citadas pelo professor relatou ter sofrido as agressões nos últimos quatro anos.

O delegado Raimundo Guerra, do município de Senhor do Bonfim, onde o acusado está detido, afirma que os crimes eram praticados, em geral, na casa do professor. Segundo Guerra, ele atraía as estudantes prometendo aulas de reforço.

Depois dos abusos, o professor dizia a elas que, se contassem para alguém o que tinha acontecido, poderiam ser agredidas ou abandonadas pelas famílias. Os abusos foram descobertos depois que a mãe de uma das vítimas ouviu uma conversa dela com a amiga e denunciou o caso à polícia.