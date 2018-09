Professor da USP é demitido por plágio

A exoneração foi publicada no sábado, no Diário Oficial. Soares era do Departamento de Análises Clínicas, Toxicologia e Bromatologia, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP.

O estudo foi publicado em 2008 e o caso, revelado em 2009. Na época, a USP abriu uma sindicância para apurar a denúncia da UFRJ. A pesquisa usava três imagens de microscopia eletrônica idênticas às publicadas em artigos da UFRJ, em 2003 e 2006. Não havia menção à UFRJ nem crédito à instituição.

O artigo envolveu 11 pesquisadores - entre eles, a ex-reitora Suely Vilela. Segundo a USP, os outros não foram punidos porque são coautores e, portanto, sem responsabilidade no plágio.

Além de Soares, foi punida Carolina Dalaqua Sant"Ana, que perdeu o título de doutora. Ela é autora de uma tese de doutorado orientada pelo professor - foi essa pesquisa que embasou o estudo que usou as três imagens. Soares e Carolina não foram localizados pela reportagem.