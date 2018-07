Professor de artes marciais esfaqueia homem no ES Um professor de artes marciais matou um morador de rua a facadas em Vila Velha, no Espírito Santo, na tarde de ontem, por volta das 14 horas. O homem, de 29 anos, se entregou à polícia e confessou o crime. Segundo a Polícia Militar, o rapaz alegou que estava sendo perseguido pelo morador de rua. Ainda de acordo com informações da PM, o professor era usuário de drogas.