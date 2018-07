Professor de Columbia faz palestra em SP O avanço da desigualdade americana é o tema da palestra que o diretor da Escola de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Universidade Columbia, Robert Lieberman, fará hoje, a partir das 18h30, no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo. Lieberman integra a comitiva de Columbia no ciclo Grandes Universidades, criado pela Fundação Estudar para divulgar no País as melhores instituições de ensino no mundo. Acompanhe o evento pelo www.estadao.com.br/educacao.