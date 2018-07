Professor de Educação Física é morto em assalto no Rio O professor de Educação Física Silvio José Correia Travancas, de 52 anos, foi morto por assaltantes na noite dessa segunda-feira, 07, na Tijuca, zona norte do Rio. Ele saia de uma padaria na rua Barão de Mesquita, uma das mais movimentadas do bairro, e seguia para a academia quando foi abordado por dois homens que queriam roubar o cordão de Travancas.