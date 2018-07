Professor de judô é acusado de agressão

A agressão aconteceu quando o jovem começou a ouvir música em volume alto no celular. O professor teria pedido que ele desligasse o aparelho. O menino, então, teria chamado o professor de "gordo", que, irritado, teria agredido o estudante.

De acordo com o delegado Marcelo Nolasco, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da cidade, o professor tentou retirar o celular das mãos do adolescente. "Ele o segurou com força e o machucou. Nesse momento, foi empurrado pelo garoto." Ainda segundo Nolasco, o adolescente tentou fugir e recebeu um soco, o que provocou um corte em seu rosto.

A assessoria de comunicação da prefeitura de Cariacica afirma que o professor, de 27 anos, não tinha formação profissional e era monitor voluntário do Programa Mais Educação, do governo federal. Ele foi ouvido pela direção da escola, que pediu seu afastamento à coordenação do Mais Educação.