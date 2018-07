Professor de música é preso com guitarras de Rita Lee Policiais da Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, recuperaram quatro guitarras hoje em Poá, região Metropolitana da capital paulista. Os instrumentos pertencem à banda da cantora Rita Lee, que foram roubados em agosto do ano passado. Um professor de música foi preso. Os policiais investigavam uma denúncia sobre receptação dos instrumentos quando chegaram ao professor André Luiz de Oliveira, de 33 anos. Ele contou que pagou sete mil reais pelos quatro instrumentos. Os objetos estavam em sua casa, no centro de Poá. Segundo o delegado Alberto Pereira Matheus Júnior, o suspeito, que não tem passagens pela polícia, vendia instrumentos pela internet e foi autuado em flagrante por receptação. Ele admitiu saber que as guitarras eram roubadas, mas alegou desconhecer que pertenciam à banda de Rita Lee. Oliveira pagou R$ 7,1 mil reais pelas guitarras. Mas uma delas, uma Gibson Classic, vale entre R$ 9 e R$ 10 mil reais no mercado oficial. No roubo ao caminhão da banda, no ano passado, foram levados também baixos, um teclado e uma bateria, além de equipamentos como holofotes, amplificadores, microfones e canhão de luz. Os cenários e figurinos usados nos shows também foram roubados.