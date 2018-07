Professor defende fim do porte de arma para promotores

Para o constitucionalista e professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo Pedro Serrano, o dispositivo da Lei Orgânica do Ministério Público (MP) que autoriza a posse de armas por promotores e juízes deveria ser revogado. "Em caso de ameaças, o certo é que peçam proteção policial", disse Serrano. No sábado, o promotor de Justiça paulista Pedro Baracat Guimarães Pereira, de 42 anos, matou um motoqueiro a tiros na zona sul da capital paulista, após uma suposta tentativa de assalto. Sobre o caso, Serrano avalia que aparentemente está caracterizada legítima defesa. "É bem verdade que houve excessiva legítima defesa, em razão do número de disparos", afirmou. O motoqueiro Firmino Barbosa, de 30 anos, levou ao menos oito tiros. O promotor disse que estava em seu carro a espera do sinal abrir quando foi abordado. O motoqueiro, segundo Pereira, anunciou o roubo e levou a mão à cintura. O promotor contou ter pensado que ele fosse sacar uma arma e disparou, fugindo em seguida.