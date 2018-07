Professor defende imposto para música e vídeo na web

O pagamento a artistas e demais criadores de conteúdo seria feito, segundo o professor, por amostragens de arquivos trocados pelos usuários. "Este regime seria mais barato do que CDs e DVDs para o consumidor", argumentou. "Ao mesmo tempo daria acesso ilimitado a ele, e todo mundo iria ganhar." Fisher apresentou sua proposta durante Seminário Marco Civil da Internet no Brasil, realizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

No entanto, para o professor, a criação desta taxa não deveria estar presente no anteprojeto de lei do governo que estipula o marco civil da internet no Brasil. "Em sua maior parte, o conteúdo do anteprojeto deveria continuar em sua própria forma. A sugestão cabe à lei de Direitos Autorais, que também está sob revisão", disse.