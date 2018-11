Professor é agredido por aluna em Sorocaba-SP Uma aluna de 18 anos agrediu com golpes de capacete e um tapa no rosto o professor de Geografia na Escola Estadual Humberto de Campos, em Sorocaba (SP). A aluna se revoltou porque o professor exigia que ela apresentasse as lições de casa. A agressão ocorreu na última sexta-feira, mas só hoje o caso foi denunciado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp).