Professor é morto em tentativa de assalto

O professor Ricardo Nogueira Antonini, de 45 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta, 21, por ladrões de moto na Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo. Ele seguia em sua moto quando foi atacado por assaltantes. O professor teria tentado fugir e acabou baleado. Os ladrões fugiram, levando a moto do professor. Um revólver calibre 38 foi encontrado a 150 metros do local. O registro foi feito no 15º Distrito Policial da cidade, e as investigações foram encaminhadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).