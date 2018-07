Professor é preso durante exibição de filme infantil Um professor da rede estadual baiana, de 46 anos, foi preso em flagrante, na noite de domingo em um cinema do Salvador Shopping, um dos maiores da capital baiana, por se masturbar durante a exibição de um filme infantil. De acordo com a delegada Ana Crícia Macedo, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), o flagrante foi conseguido depois de denúncia de funcionários do shopping.