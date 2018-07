Professor é preso na Inglaterra acusado de tentar matar aluno

Um professor de ciências foi preso sob a suspeita de tentativa de assassinato, depois que um menino de 14 anos e outros dois de seus alunos foram feridos em uma escola pública em Nottinghamshire, na Inglaterra.

As informações são de que o aluno Jack Waterhouse se encontra em estado grave, internado em um hospital, depois do incidente na escola católica All Saints, da cidade de Mansfield.

A polícia recebeu permissão para manter o professor Peter Harvey, de 49 anos, detido até sexta-feira à noite, para interrogá-lo.

Segundo a polícia, uma arma foi usada no incidente, e há "várias testemunhas".

A polícia afirmou que o incidente ocorreu na quarta-feira. Jack está internado desde então, em estado grave, mas apresentou leve melhora durante a noite.

A polícia disse ainda que os outros dois alunos atacados voltaram para casa no mesmo dia.

A escola se recusou a comentar o incidente "neste momento". A família de Jack divulgou uma fotografia do jovem, mas a polícia de Nottinghamshire pediu que sua privacidade seja preservada.

A escola, que tem boa reputação acadêmica e de ambiente, foi aberta em 1974 e conta com 1.170 alunos e mais de 70 professores.

Segundo a polícia, a turma ficou traumatizada pelo que ocorreu.

Em um comunicado, a assembleia local de Nottinghamshire disse: "Um incidente envolvendo um aluno ocorreu na escola All Saints. O estudante ficou ferido e foi levado para o hospital, onde está recebendo tratamento. Os pais do aluno foram informados."

