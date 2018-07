Professor escolhe colégio onde estudou para iniciar ou consolidar carreira

Dos 63 anos de vida, o professor Marcello Fuitem passou 43 dentro do Colégio Santo Américo, no Morumbi, zona sul da capital. Foi lá que ele completou o ensino médio, antes de entrar em Direito na Universidade de São Paulo (USP). Quando cursava o terceiro ano de Letras, na mesma universidade, foi convidado para retornar à escola, mas como professor assistente.

Apesar das quatro décadas dentro do mesmo lugar, ele conta que tenta manter no dia a dia a mesma empolgação de quando começou no colégio. "Eu me sinto realizado, sempre acreditei na estrutura e na filosofia que rege essa escola", afirma ele, que hoje atua como orientador de convivência, amenizando conflitos, como brigas, e resolvendo problemas do cotidiano, como o atraso dos estudantes.

Assim como Fuitem, outros ex-alunos se apegam tanto à escola onde cursaram a educação básica que acabam voltando anos depois, seja para começar ou para consolidar uma carreira hoje pouco desejada entre os jovens: a de professor.

Segundo a professora da Faculdade de Educação da USP, Silvia Colello, o movimento de retorno dos ex-alunos já é observado na busca pelo estágio, durante a faculdade. "Lido com formação de professores e, quando pedimos para os estudantes procurarem estágio, é muito comum eles irem até suas ex-escolas."

Para ela, isso pode ser explicado pela própria formação do docente, que, além das técnicas de ensino, exige que o profissional avalie suas referências pessoais. "O aluno busca suas raízes, como se a história da sua escolaridade fosse fundamental para sua formação como professor. O retorno significa que ele assimilou a filosofia do colégio."

Alejandro Miguelez, de 35 anos, professor de redação do Colégio Santa Cruz, na zona oeste de São Paulo, também retornou à escola antes de acabar a universidade.

Em 1994, durante uma greve na USP, onde cursou Jornalismo, ele foi convidado a ajudar na correção de textos por uma professora que admirava desde os tempos de colégio.

De corretor, Miguelez passou a substituir professores e a fazer assessorias. Quatro anos depois, formado em jornalismo e iniciando a licenciatura em Letras, ele assumiu sua própria classe. "Tudo que fiz nessa escola é muito constitutivo da pessoa que sou hoje", afirma Alejandro.

Inspiração. Passar a dividir o ambiente de trabalho com aqueles que até alguns anos atrás eram seus mestres é algo empolgante ? e, no início, um pouco assustador ? para os novos educadores. A sala dos professores, um mito na época de estudante, vira parte da rotina.

"Quando a gente é aluno tem uma ideia completamente diferente de como é a sala", diverte-se Ana Carolina Koloszuk, de 29 anos. Ela estudou no Vértice dos 4 aos 17 anos e agora dá aulas de Matemática na escola.

Bagunça. Ter sido um aluno exemplar nem sempre é pré-requisito para voltar à escola e lecionar. Marcelo Poletto, de 32 anos, professor de Artes Visuais do Oswald de Andrade, repetiu a 7.ª série, levou diversas advertências e suspensões e era um frequentador convicto da sala da direção. Alguns dos professores que o reprovaram continuam no colégio. "Voltei com a sensação de que eles apostaram em mim e valeu a pena."

Para os mais jovens, que saíram há menos tempo da faculdade e do colégio, o começo na ex-escola é marcado por um turbilhão de sensações.

O professor de Matemática do Vértice Raphael Inocêncio, de 27 anos, driblou a insegurança usando a admiração pelos seus ex-professores e agora colegas de trabalho. "No início, quando não sabia muito bem como lidar, imitava o jeito deles de dar bronca e explicar", confessa o professor. "Mas agora me sinto em casa. Quero começar minha carreira aqui e continuar pelo tempo que puder."