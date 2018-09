Professor nigeriano é preso por tráfico de drogas em SP

Os policiais investigavam denúncia sobre o comércio de drogas praticado por dois nigerianos. A equipe localizou um veículo usado como ponto de cocaína estacionado em frente a uma residência na Rua Colatina, mas o carro estava vazio.

A equipe do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) resolveu pedir informações aos moradores do imóvel e foi atendida pelo professor nigeriano. Um homem de 50 que também estava no imóvel foi preso.

Os investigadores entraram no imóvel e encontraram a cocaína escondida no fundo do quintal. A equipe também apreendeu duas balanças e utensílios usados para misturar o entorpecente. Os dois foram autuados por tráfico de drogas.