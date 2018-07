Professor pega material e não devolve Dez animais (um taxidermizado e os demais conservados em álcool), uma caixa com insetos e uma colônia de corais retirados do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro foram recuperados pela Polícia Federal na semana passada. O material foi apreendido em São João de Meriti, na casa de um professor de ensino fundamental, que deveria ter devolvido as peças em julho. Ele contou que usou as peças para dar aula a um grupo de alunos e que bateu o carro depois, danificando a caixa. Interrogado, afirmou que iria consertá-la antes de devolver o acervo. / ERNESTO BATISTA, CHICO SIQUEIRA e KARINA NINNI