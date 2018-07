Professor universitário é morto pelas costas por dupla O professor universitário Flávio da Silva, 39 anos, foi morto ontem, por volta de 20h15, por dois homens, no parque Oratório, Santo André, região do Grande ABC. Ele estava na frente da casa do seu tio, conversando com ele, quando a dupla chegou e atirou. Flávio foi atingido pelas costas e levado para o pronto-socorro do Bartira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.