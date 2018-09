Professora amarra e amordaça aluno em Brasília

O caso ocorreu na manhã de ontem, em uma escola do Lago Sul. Segundo depoimento da professora, que foi liberada após assinar um termo circunstanciado, ela amordaçou o menino com fita adesiva. Além disso, ela prendeu a criança em uma cadeira na sala de aula, na frente dos colegas de classe, de acordo com a polícia.

A professora alegou que queria que o menino ficasse quieto, pois precisava de silêncio na aula. "Perdi a cabeça'', disse em depoimento. Segundo a polícia, funcionários da escola testemunharam a situação e chamaram os policiais.