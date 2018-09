Professora atingida por aluno passa bem A professora Rosileide Queiros de Oliveira, de 38 anos, baleada na tarde de ontem por um aluno de dez anos, em São Caetano do Sul, no Grande ABC paulista, passa bem após cirurgia. Segundo o boletim do Hospital das Clínicas, para onde foi levada pela equipe do helicóptero Águia, a cirurgia para a retirada do projétil que estava alojada na região abdominal durou três horas, entre as 20h15 e 23h15.