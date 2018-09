Professora baleada em São Caetano deve ter alta hoje

Ela foi baleada na região posterior do lado esquerdo na altura do quadril por D., de 10 anos, na semana passada, dentro da escola. Após ser baleada, Rosileide caiu, machucando o joelho. Após exames, foi detectado uma fratura no local, que foi imobilizado.

Rosileide seria ouvida na manhã de hoje pela delegada Lucy Mastellini Fernandes, da Delegacia de São Caetano, que não compareceu ao hospital. A professora ainda deve prestar depoimento à polícia. Antes de ter alta, a professora divulgou uma carta à imprensa, agradecendo a todos que a socorreram, aos funcionários do HC e aos alunos e familiares.

Abaixo a íntegra da nota:

"Boa tarde

Agradeço a Deus por estar aqui! Gostaria de agradecer a equipe do Águia e da Polícia Militar que me prestaram os primeiros socorros, aos professores e funcionários da escola que me ajudaram, a todos do HC pelo ótimo atendimento. Agradeço aos alunos do Alcina e familiares pelo carinho e dedicação.

Que Deus dê força para todos nós!

Obrigada

Rosileide Q. De Oliveira (prof. Rosi)"